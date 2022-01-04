Стан Болсонару після госпіталізації покращав
Стан президента Бразилії Жаїра Болсонару покращав після госпіталізації, повідомляє Корреспондент.
За даними бразильського інформаційного порталу з посиланням на клініку, куди надійшов на лікування глава держави, зараз президент не має ні температури, ні болю в животі.
"Пацієнту стало краще після введення назогастрального зонда", - розповіли медики.
Зазначається, що остаточних висновків щодо необхідності хірургічного втручання досі немає.
Болсонару привезли до клініки в Сан-Паулу в ніч проти понеділка після двотижневої відпустки в Санта-Катаріні.