Стан Болсонару після госпіталізації покращав

Стан президента Бразилії Жаїра Болсонару покращав після госпіталізації, повідомляє Корреспондент.

За даними бразильського інформаційного порталу з посиланням на клініку, куди надійшов на лікування глава держави, зараз президент не має ні температури, ні болю в животі.

"Пацієнту стало краще після введення назогастрального зонда" , - розповіли медики.

Зазначається, що остаточних висновків щодо необхідності хірургічного втручання досі немає.

Болсонару привезли до клініки в Сан-Паулу в ніч проти понеділка після двотижневої відпустки в Санта-Катаріні.