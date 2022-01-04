У Китаї на карантин закрили місто-мільйонник

Місто Ючжоу в китайській провінції Хенань закрили в понеділок ввечері після того, як у неділю там виявили три безсимптомні випадки Covid, повідомляє Укрінформ.

Згідно з інформацією The Guardian, понад 1 мільйон громадян тепер зобов’язані залишатися вдома. Громадський транспорт у місті зупинили, скасували громадські зібрання і навчання, а центр міста заблокували для в’їзду і виїзду.

Також магазинам і супермаркетам дали вказівку "призупинити комерційну діяльність, за винятком постачання товарів щоденного вжитку".