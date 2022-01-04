Що очікується на валютному ринку у вівторок

Першого робочого дня нового року очікується посилення тиску на гривню.

Покупки нерезидентів для виведення чергової порції дивідендів та імпортерів за новими контрактами традиційно збігаються за часом зі зниженням пропозиції валюти від експортерів, яким наприкінці минулого місяця виплатили компенсацію ПДВ, і вони не так гостро потребують оборотної гривні. Відтак зростають шанси найближчим часом побачити ще одну спробу зростання у напрямку рівня 27,50 гривень. Національний банк продовжить уважно спостерігати за ситуацією, готовий втрутитися будь-якої хвилини, коли це буде потрібно.

Відкриття торгів вівторка очікується на рівні 27,25/27,40 – ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Готівковий долар в оптових обмінниках Києва 31 грудня продавали по 27,35-27,38 гривень; вчора нечисленні працюючі обмінники продавали його за 27,34-27,35 гривень. Логічно припустити, що стартуватиме продаж 4 січня з 27,33-27,35 гривень. Далі готівковий ринок уважно спостерігатиме за тим, що відбувається на міжбанку і точно копіюватиме всі його рухи. У разі виникнення найменших ознак гальмування зростання безготівкового долара на готівковому ринку, можливий швидкий розворот і початок зниження цінників.

Євро на ринку FOREX у понеділок – перший робочий день нового року у світі – знизилося з 1,1382 долара до 1,1279. Вранці вівторка воно знову намагається зростати і вже піднялось до позначки 1,1309. Різкі коливання ціни євро у світі пов'язані з низькою ліквідністю ринку у новорічні дні. Готівкове євро 31 грудня продавали по 30,85-30,88 гривні, а в понеділок 3 січня – навіть по 30,90 гривень та дорожче. Сьогодні вранці продажі розпочнуться з 30,88-30,90 гривень. Далі все залежатиме від ситуації на українському валютному ринку і як розвиватимуться події на FOREX. Сьогодні можливі різкі коливання ціни євровалюти як у світі, так і в Україні.

Російський рубль у понеділок, 3 січня, зміцнився з 75,20 до 74,20 рублів за долар, а надвечір подешевшав до 74,80 рублів за долар. Такі різкі рухи ціни російської валюти відбуваються через довгі вихідні в Росії (там почнуть працювати лише 10 січня): без підтримки Центробанку рубль схильний до сильних коливань. Вранці вівторка він торгується в діапазоні 74,40-74,60 рублів за долар. Готівковий рубль у столиці і 31 грудня, і вчора продавали по 3,67-3,70 гривні за 10 рублів. Є підстави вважати, що і сьогодні продаж відбуватиметься у тих самих межах. Зміна ціни готівкового рубля можлива лише тоді, якщо рубль різко зросте або впаде у світі, а гривня залишиться стабільною, що нині малоймовірне.