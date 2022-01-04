Огнєвіч провела новорічний вікенд з Тарапатою та родиною

"Холостячка 2" Злата Огнєвіч після розставання з переможцем проекту бізнесменом Андрієм Задворним приходить до тями і з задоволенням спілкується з ще одним учасником шоу, фаворитом глядачів підприємцем Максимом Тарапатою, пише Styler, РБК-Україна.

Чоловік став для неї підтримкою у непростий період, і молоді люди дуже зблизилися поза камерами. Так, вони навіть провели разом Новий рік і зустріли свято сім'ями!

Про це Злата розповіла в Instagram Stories, але більш красномовним і балакучим виявився Тарапата, який розсекретив у "сторіс" подробиці.

А ось 2 грудня співачка дала концерт в одному зі столичних івент-холів, куди прийшли її підтримати сестра Юлія з нареченим, батьки Анна і Леонід, а також Максим Тарапата з двоюрідними сестрами Олександрою та Іванною. Він підтвердив, що відзначав Новий рік "у тому ж складі".

Скріншот: instagram.com/zlata.ognevich

Злата в гримерці зізналася ведучому вечора Анатолію Анатолічу, що спочатку відсвяткувала з батьками, а потім повеселилася на вечірці в Жовтневому палаці, куди, до речіІ, ненадовго навідався і переможець "Холостячки 2" Андрій Задворний. Але компанію Златі в новорічну ніч склав інший чоловік - Максим Тарапата!

"Це було божественно, феєрично. У мене все прекрасно!" - коротко і з посмішкою заявила артистка.

Також у кадр потрапило зізнання Огнєвіч зі сцени про те, як у неї йдуть справи на особистому фронті.

"По-різному, як у житті" , - з посмішкою заявила співачка, показавши жестом "американські гірки".

Максим показав кадри з концерту Злати (instagram.com/tarmaks)

"Вся сім'я сьогодні в зборі. Випиваємо за новий рік у такому прекрасному колі" , - підписав теплі кадри Максим.

Батьки співачки розташувалися за іншим столиком, ближче до сцени, але незабаром до них приєдналася весела молодіжна компанія.

Максим показав застілля з рідними Злати і своїми сестрами (instagram.com/tarmaks)

Пізніше чоловік залишив кілька інригуючих постів з натяками і завуальованим зізнанням у коханні.

На одному з кадрів можна побачити співаючу на сцені Злату і підпис до ролика: "щоб цього року кохані люди завжди були поруч".

Максим заінтригував посланнями (instagram.com/tarmaks)

А ось Огневич побалувала шанувальників новою гарячою фотосесією.

Співачка позувала в яскраво-помаранчевому корсеті і чорних лакових легінсах.

У якості прикраси - масивне кольє з каменів.

Співачці створили незвичайний макіяж очей з трендовими стрілками.

Волосся укладене в нарочито недбалі морські локони, що додало образу природну спокусливість.