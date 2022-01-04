Посол Ізраїлю прокоментував можливість вторгнення РФ в Україну

Посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський прокоментував можливість вторгнення Росії в Україну. За його словами, посольство уважно стежить за ситуацією, повідомляє NEWSru.co.il.

Дипломат не став робити прогнози про те, вторгнеться Росія в Україну чи ні.

"Можу сказати, що ми уважно стежимо за ситуацією і зробимо все, щоб у разі потреби забезпечити безпеку як дипломатів, так і інших ізраїльських громадян, які перебувають на території України" , – заявив Бродський.

Він також зазначив, що Ізраїль виступає за дипломатичне вирішення конфлікту з Росією.