У Києві згоріла будівля на Трухановому острові

У столичному розважальному комплексі ПБК ("Південний берег Києва"), що розташовується на Трухановому острові, сталася пожежа. Фото та відео пригоди публікують у соцмережах.

Як повідомляє Telegram-канал dtp.kiev.ua, виклик надійшов близько 23:30.

"Попередньо відомо, що горить дерев'яна будівля розміром 20 на 30 метрів. На місці працює три одиниці техніки та 15 осіб особового складу" , - йдеться у повідомленні.

Станом на 00:20 спалах вдалося локалізувати.