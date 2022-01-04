Ексгенсек НАТО: Ми обіцяли Україні місце за столом Альянсу

Росія не може диктувати умови про нерозширення НАТО, а Україну та Грузію настав час прийняти в Альянс і навіть дати гарантії захисту союзників, які поширюватимуться лише на контрольовані ними території (без окупованих), повідомляє Сьогодні.

Про це заявив колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен.

За його словами, Альянс не повинен за жодних обставин давати Росії гарантії щодо нерозширення. Більше того, як він нагадав, Москва вже підписала Хартію ОБСЄ 1999 року, яка гарантує, що "всі держави-члени мають право обирати та змінювати заходи безпеки, включаючи угоди про альянси".

"Це також означає, що ми маємо покласти край недавньому фактичному вето на Україну та Грузію стосовно їхніх євроатлантичних устремлінь, якого вони досягли внаслідок ескалації конфліктів у цих країнах. Конфліктів, інтенсивність яких Путін збільшує або зменшує відповідно до його власного порядку денного.

Ми пообіцяли Грузії та Україні місце за столом НАТО, і зараз час прийняти план дій, щоб виконати нашу обіцянку. У разі потреби ми можемо зробити це за умови, що стаття 5 НАТО (зобов'язання виступити на захист країни, на яку напали. – ред.) поширюється лише на території, контрольовані Тбілісі та Києвом. Але ясно одне: НАТО не може проводити політику відчинених дверей, коли у дверях стоїть Путін" , – сказав Расмуссен.

Ексгенсек НАТО попередив, що якщо зараз Альянс піде Росії на поступки, то це буде поганий сигнал демократичному світу і хороші новини для Кремля. При цьому він упевнений, що Україна так просто не здасться у разі вторгнення Росії.