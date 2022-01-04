Ані Лорак анонсувала концерти в Україні

Ані Лорак анонсувала концерти в Україні

Відома співачка з України Ані Лорак, яка зараз проживає та будує кар'єру в РФ, планує виступити у трьох українських містах: Харкові, Запоріжжі та Херсоні. Концерти заплановані на травень 2022 року, повідомляє Обозреватель.

Про це артистка повідомила в інтерв'ю "КП в Україні". Вона зазначила, що графік ще формується, тож географія туру може розширитися.

На батьківщину вокалістка приїде із програмою The Best та виконає як старі хіти, так і свіжі треки.

"Графік формується, але вже відомі дати перших шоу: 20 травня – Харків, 22 травня – Запоріжжя, 23 травня – Херсон. Це буде спеціальна оновлена програма The Best, зараз ми вдосконалюємо шоу, щоб здивувати навіть найвибагливіших глядачів. Обов'язково буде блок з українськими хітами, а також новими піснями, запланованими до виходу напередодні туру", – прокоментувала зірка.
Ані Лорак приїде з концертами до України
Ані Лорак приїде з концертами до України. Джерело: internet-bilet.ua

Варто зазначити, що Лорак виступала із цією ж програмою в Одесі в серпні 2021 року. То був перший концерт української артистки на батьківщині з 2014-го. Знаменитість виконала композиції "Розкажи", "Мрій про мене, мрій", "А я не можу жити без тебе", а також упродовж усього вечора нагадувала глядачам, що дуже сумувала за українською сценою та фанатами. Тоді зірка мала аншлаг – усі квитки розкупили дуже швидко.

Співачка 8 років проживає та працює в РФ
Співачка 8 років проживає та працює в РФ. Джерело: instagram.com/anilorak

Пізніше, у жовтні 2021 року, Кароліна (справжнє ім'я співачки) вперше за довгий час поспілкувалася з українськими журналістами. У програмі ЖВЛ на телеканалі 1+1 вона зізналася, чому поїхала до Росії і як переживала із цього приводу. За словами артистки, вона здогадувалася, що на неї зробили політичне "замовлення", її почали "труїти" у рідній країні і вона не захотіла витрачати час на розбирання.

Артистка поїхала до Москви після анексії Криму та початку війни на сході України
Артистка поїхала до Москви після анексії Криму та початку війни на сході України. Джерело: instagram.com/anilorak

Також Лорак поскаржилася на відсутність підтримки від артистів шоу-бізнесу, бізнесменів та впливових політиків, коли їй довелося тікати до Москви. Знаменитість чекала, що її захистять люди, які ходили на її концерти та слухали її музику.

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