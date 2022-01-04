Ані Лорак анонсувала концерти в Україні

Відома співачка з України Ані Лорак, яка зараз проживає та будує кар'єру в РФ, планує виступити у трьох українських містах: Харкові, Запоріжжі та Херсоні. Концерти заплановані на травень 2022 року, повідомляє Обозреватель.

Про це артистка повідомила в інтерв'ю "КП в Україні". Вона зазначила, що графік ще формується, тож географія туру може розширитися.

На батьківщину вокалістка приїде із програмою The Best та виконає як старі хіти, так і свіжі треки.

"Графік формується, але вже відомі дати перших шоу: 20 травня – Харків, 22 травня – Запоріжжя, 23 травня – Херсон. Це буде спеціальна оновлена програма The Best, зараз ми вдосконалюємо шоу, щоб здивувати навіть найвибагливіших глядачів. Обов'язково буде блок з українськими хітами, а також новими піснями, запланованими до виходу напередодні туру", – прокоментувала зірка.

Ані Лорак приїде з концертами до України. Джерело: internet-bilet.ua

Варто зазначити, що Лорак виступала із цією ж програмою в Одесі в серпні 2021 року. То був перший концерт української артистки на батьківщині з 2014-го. Знаменитість виконала композиції "Розкажи", "Мрій про мене, мрій", "А я не можу жити без тебе", а також упродовж усього вечора нагадувала глядачам, що дуже сумувала за українською сценою та фанатами. Тоді зірка мала аншлаг – усі квитки розкупили дуже швидко.

Співачка 8 років проживає та працює в РФ. Джерело: instagram.com/anilorak

Пізніше, у жовтні 2021 року, Кароліна (справжнє ім'я співачки) вперше за довгий час поспілкувалася з українськими журналістами. У програмі ЖВЛ на телеканалі 1+1 вона зізналася, чому поїхала до Росії і як переживала із цього приводу. За словами артистки, вона здогадувалася, що на неї зробили політичне "замовлення", її почали "труїти" у рідній країні і вона не захотіла витрачати час на розбирання.

Артистка поїхала до Москви після анексії Криму та початку війни на сході України. Джерело: instagram.com/anilorak

Також Лорак поскаржилася на відсутність підтримки від артистів шоу-бізнесу, бізнесменів та впливових політиків, коли їй довелося тікати до Москви. Знаменитість чекала, що її захистять люди, які ходили на її концерти та слухали її музику.