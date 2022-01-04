Ізраїль відкриває кордони для іноземців: названо дату

Від 9 січня Ізраїль відкриє доступ до країни іноземним громадянам. Про це, із посиланням на МОЗ, пише Євгенія Тугушева, РБК-Україна.

Так, попри п'яту хвилю коронавірусу в країну, буде дозволено в'їзд тільки з країн, що не перебувають у червоному списку МОЗ Ізраїлю. Туристи з "червоних" країн зможуть в'їхати до Ізраїлю лише за дозволом комісії з екстрених випадків.

Усі іноземці, що прибувають, повинні бути щеплені вакциною, схваленою МОЗ Ізраїлю.

Крім того, необхідно заповнити спеціальну інтернет-форму перед вильотом. ПЛР-аналіз або експрес-аналіз (антиген) виробляються до вильоту та після прибуття до Ізраїлю.

Після прибуття необхідно розпочати 24-годинний карантин або дочекатися отримання негативного результату.

Фото: В'їзд до Ізраїлю тільки з країн, що не перебувають у червоному списку МОЗ (unsplash.com/robert-bye)

Опівночі на 4 січня змінюються правила карантину для громадян, які повертаються до Ізраїлю. Ті, хто прибуває з "помаранчевих" країн, мають зробити ПЛР-аналіз у Бен-Гуріоні й розпочати 24-годинний карантин – або до отримання негативного результату.

Україна знаходиться в оранжевій зоні. Ті, хто в'їжджає до країни (що не є вакцинацією або одужали) повинні пройти повний карантин з можливістю його скорочення.