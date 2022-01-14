Чому стираються зуби: шкідливі звички, про які варто забути

Ми часто не помічаємо, як самі сприяємо стиранню своїх здорових зубів. В підсумку зуби псуються, втрачають привабливість , виникає карієс та інші проблеми. Чому це відбувається і як уникнути стирання зубів – розповів стоматолог Ярослав Заблоцький, повідомляє Сьогодні.

А хіба зуби стираються не з віком?

З віком, звичайно, зубна тканина зношується. Але в більшості випадків стирання зубів викликає не їхня "старість". Крім того, стираються далеко не всі зуби, а лише певні:

так відбувається при навантаженні окремих зубів надто твердою їжею звичка часто гризти зубами горіхи, лузгати насіння або гризти нігті стирання зубів сприяють кислі напої та солодке газування.

А ще передчасне стирання зубів може бути викликано надмірно активним жувальним м'язом, такий стан часто виникає при неправильному прикусі. Стерті зуби відразу впадають у вічі, вони візуально коротші, часто стирається саме верхівка зуба. Це не тільки псує вашу усмішку, але ще й сприяє тому, що зуби втрачають свої функції, псується емаль і т.д.

Причиною стирання може бути кислі напої. Такі, як соки з цитрусових, газовані напої. Також має місце і неправильне, занадто агресивне чищення зубів, неправильно підібрані засоби для їх чищення.

"Має значення і жорстокість зубної щітки і те, як ми чистимо зуби, – пояснює Ярослав Заблоцький, - також професійні звички, наприклад, робота з духовими інструментами.

А чи можна запобігти стиранню зубів?

Спочатку стоматологам належить зробити аналіз стану прикусу та визначити, чи потрібно його виправляти. Якщо ж почати відновлювати стерті зуби, не виправивши неправильний прикус, причина не буде усунена. І згодом у такої людини зуби знову почнуть сколюватися чи стиратися.

Якщо на стирання зубів впливає стрес, спочатку потрібно відновити зуби, а потім забезпечити їх нічний захист. Це робиться за допомогою спеціальної капи. А ще навчитися самоконтролю і не ходити вдень, стиснувши зуби.