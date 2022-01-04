Ціна газу в Європі знову перевищила $1000

Вартість ф'ючерсів на газ у Європі після падіння напередодні нижче за 800 доларів за тисячу кубометрів знову перевищує 1000 доларів, свідчать дані лондонської біржі ICE, повідомляє РИА Новости.

Вартість найближчих, лютневих, ф'ючерсів на платформі ICE Futures на відкритті торгів становила 1028,2 долара, локальний мінімум становив 996,7 долара. Ф'ючерси станом на 09:18 за Києвом торгуються на позначці 1000 доларів, що на 7,5% вище за розрахункову ціну напередодні — майже 940 доларів.

31 грудня котирування опустилися нижче за позначку в 800 доларів вперше з 10 листопада.

Вартість газу корекційно знижується після досягнення 21 грудня історичного максимуму 2190,4 долара. Крім корекції, зниження цін може бути пов'язане з додатковими постачаннями ЗПГ до Європи зі США та збільшенням вироблення електроенергії на європейських вітряних електростанціях.