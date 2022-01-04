У США за добу виявили понад 1 млн випадків коронавірусу

За минулу добу у США виявили понад 1 мільйон нових інфікованих коронавірусом. На сьогодні це світовий рекорд за весь час пандемії COVID-19, повідомляє УНІАН.

Так, за даними Університету Джона Хопкінса, за добу в США виявили 1 083 948 нових хворих, при цьому померли 1693 інфікованих.

Наголошується, що ці цифри майже вдвічі перевищують попередній американський рекорд (590 тисяч випадків за добу) і є найвищим показником добової захворюваності серед усіх країн світу від початку пандемії.

Зазначимо, населення США наразі становить близько 330 млн осіб.

Дані coronavirus.jhu.edu

ЗМІ повідомляють, що офіційні цифри захворюваності "підняв до стратосфери" спалах штаму "Омікрон". Проте реальна захворюваність може бути вищою, адже американці роблять ще й тести на коронавірус удома, не завжди повідомляючи про результати владі. При цьому не виключається, що на рекордний показник могли вплинути затримки з публікацією результатів тестів на свята.

Разом з тим, експерти наголошують, що поки не спостерігається стрімкого зростання смертності.

Загалом за час пандемії в США виявлено понад 56 млн інфікованих коронавірусом, від спричинених ним захворювань у країні померли понад 827 тис. осіб. За даними авторитетної американської клініки Мейо, у США на сьогодні до 18% тестів на COVID-19 дають позитивний результат, у Нью-Йорку цей показник досяг 33%.