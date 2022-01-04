У Туреччині дозволили п'яту дозу COVID-вакцини

У Туреччині дозволили робити п’яте щеплення тим, хто вже отримав чотири дози вакцини, зокрема, дві дози китайської вакцини Sinovac і дві дози вакцини BioNTech, повідомляє Укрiнформ.

«Особи, які отримали дві дози китайської вакцини Sinovac і дві дози вакцини BioNTech щонайменше три місяці тому, зможуть записатися на прийом п’ятої дози» , - повідомляє видання.

П’яту дозу вакцини можуть отримати «певні групи людей». Для отримання дози доступні вакцини Sinovac, BioNTech та турецька вакцина Turkovac.

Станом на ранок 4 січня у країні дві дози вакцини отримали 83,26% населення старше 18 років. За минулу добу в країні було виявлено майже 44,9 тисячі нових випадків інфікування, 160 людей померли, майже 27,5 тисяч одужали.