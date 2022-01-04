Стефанишина пояснила блокування закупівель зброї Німеччиною

Уряд України поки що не має чітких сигналів від Німеччини щодо розблокування можливості купівлі зброї через Агенцію НАТО з підтримки та постачання, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

"Це залежить від Німеччини. Сформовано новий уряд Німеччини. Поки що у нас немає чітких сигналів від канцлера та міністра оборони щодо розблокування цієї ситуації. Можливо, і не час фокусуватися на цьому питанні в умовах нагнітання та концентрації військової присутності Росії на кордоні. Проте ми публічно заявили, що ця ситуація несправедлива щодо України. Звісно, вестимемо переговори" , - сказала Стефанішина.

За її словами, ця проблема виникла у зв'язку з двома аспектами, зокрема політичним.

"Є політична позиція Німеччини та Нідерландів про те, що в умовах, коли в Україні триває військовий конфлікт з Росією, постачання будь-якої стрілецької зброї чи летального озброєння не вважаються політично доцільними. Є необхідність вести переговори щодо цього питання з цими країнами на двосторонньому рівні, а не в НАТО. Це справді великий політичний виклик для нас, і не дуже приємна ситуація" , - додала вона.

Другий аспект, на її думку, полягає в тому, що Україна вийшла на новий рівень взаємодії з НАТО, коли українські структури глибоко інтегруються в різні структури НАТО.

"Це і розширення співпраці з Агенцією з підтримки та постачання, і з Агентством з питань зв'язку та інформатизації. Ми провели переговори щодо направлення до України цілої команди фахівців із протидії гібридним загрозам. Всі ці рішення потребують консенсусу. Навіть у рамках статусу партнера з розширеними можливостями, коли ми говоримо про певні види навчань, погодження участі України також потребує консенсусу" , - констатувала віцепрем'єрка.

Вона наголосила, що розвиток такого консенсусу має відбуватися постійно, на всіх рівнях: чи то її переговори, чи то міністр закордонних справ, чи міністр оборони, чи міністр або заступник міністра економіки.