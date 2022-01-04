У Тернополі вивчають череп віком три тисячі років
Археологи сканували стародавню знахідку за допомогою комп'ютерного томографа в одній із клінік міста, повідомляє Корреспондент.
У Тернополі досліджують череп людини, яка належала до Висоцької культури. Про це повідомив директор Залозецького музею, археолог Василь Ільчишин у Facebook.
Зазначається, що останки було виявлено у 2011 році біля села Мильне.
Внаслідок сканування, проведеного в одній із клінік Тернополя, було отримано 3D-зображення, яке дозволить у перспективі відтворити зовнішній вигляд представника давньої культури.
Наразі відомо, що череп належав чоловікові віком 20-25 років. Він мешкав на території сучасної Залозецької громади близько трьох тисяч років тому.
Висоцька археологічна культура належить до 1100-600 років до нашої ери. Займала невеликий простір на території сучасної Тернопільської та частково Львівської областей. Її захід збігається з початком скіфського часу.