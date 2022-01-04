Одеські торговці облили кинуті ялинки дизельним паливом

Комунальники 1 січня прибрали понад 2,5 тисячі кинутих дерев із вулиць селища Котовського (Одеська область). Усі дерева були відвезені на смітник, використовувати їх для тварин не можна.

Про це повідомила прес-служба Суворовської районної адміністрації.

Перед тим як кинути ялинки, продавці полили їх дизельним паливом.

"Важко пояснити такі дії, але очевидно керувалися метою - не дістаньтесь нікому" , - йдеться у повідомленні.

Для збирання дерев задіяні сміттєвози, трактори, вантажні машини.