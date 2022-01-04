Бандера не має бути героєм – посол Ізраїлю

Посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський заявив, що український націоналіст Степан Бандера не може визнаватись героєм, а також звинуватив його у пособництві нацистам, повідомляє NEWSru.co.il.

При цьому дипломат закликав не пов'язувати підтримку територіальної цілісності України з питаннями українсько-єврейської історії.

"Нинішня заява посольства в принципі не відрізняється від позиції, яка була озвучена і рік тому, і два роки тому. Це принципова позиція Держави Ізраїль – не моя та не посольства. І коли відбуваються події національного масштабу, ми вважаємо за необхідне її озвучити" , – заявив Бродський.

Він зазначив, що Ізраїль вважає Бандеру посібником нацистів, і ця думка "підкріплена дослідженнями центру "Яд ва-Шем", інших відомих істориків".