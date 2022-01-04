Чому шкідливо мало та забагато спати
Мало спати шкідливо: поганий сон підвищує ризик розвитку серйозних захворювань, наприклад, діабету та ішемічної хвороби серця. Якщо регулярно не висипатись, це може скоротити тривалість життя. Про це, посилаючись на компанію Sleep foundation, повідомляє 24 Канал.
Багато спати теж шкідливо: довгий сон також може призвести до діабету другого типу, хвороб серця, а також депресії, тривожності та ожиріння. Знижується концентрація уваги, виникають проблеми з пам'яттю та працездатністю.
Скільки потрібно спати
Проблема в тому, що ніхто не скаже точно до хвилини, скільки треба спати. У середній більшості дорослих потрібно від 7 до 9 години сну, за деякими даними – 8. При цьому людям похилого віку може знадобитися всього шість годин сну, а спортсменам – додаткова година до звичного часу сну. Більше сну потрібно людям після поїздок чи напруженої роботи.
Але все одно це індивідуально: якщо прокидаєтеся втомленим і весь день хочете подрімати, швидше за все, ви не висипаєтеся. Щоб зрозуміти, скільки часу потрібно спати, спробуйте додати до звичного сну ще годину: якщо відчуєте себе краще, то вам потрібно більше часу.
Чому корисно висипатися
Уявімо, що людина, яка мало спала, перейшла на нову роботу й почала висипатися. Ось що з нею станеться:
- рідше хворітиме на застуду;
- трохи схудне, якщо є зайва вага;
- стане менш дратівливою та примхливою;
- підвищиться статевий потяг і фертильність – здатність до зачаття дитини;
- зменшиться навантаження на серце.
Якщо після довгого недосипання почати нормально спати, ефект може з'явитися не відразу – на відновлення піде кілька тижнів. У цей час людина може спати до десяти години на добу, це нормально, незабаром тривалість сну зменшиться сама собою.
Але важливо стежити не лише за часом сну, а й за його якістю. Для людини особливо важливим є глибокий сон, бо під час нього тіло відновлюється. Щоб підвищити якість глибокого сну, потрібно відмовитися від алкоголю та нікотину та спати в тихому темному приміщенні.