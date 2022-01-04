Чому шкідливо мало та забагато спати

Мало спати шкідливо: поганий сон підвищує ризик розвитку серйозних захворювань, наприклад, діабету та ішемічної хвороби серця. Якщо регулярно не висипатись, це може скоротити тривалість життя.﻿ Про це, посилаючись на компанію Sleep foundation, повідомляє 24 Канал.

Багато спати теж шкідливо: довгий сон також може призвести до діабету другого типу, хвороб серця, а також депресії, тривожності та ожиріння. Знижується концентрація уваги, виникають проблеми з пам'яттю та працездатністю.

Скільки потрібно спати

Проблема в тому, що ніхто не скаже точно до хвилини, скільки треба спати. У середній більшості дорослих потрібно від 7 до 9 години сну, за деякими даними – 8. При цьому людям похилого віку може знадобитися всього шість годин сну, а спортсменам – додаткова година до звичного часу сну. Більше сну потрібно людям після поїздок чи напруженої роботи.

Але все одно це індивідуально: якщо прокидаєтеся втомленим і весь день хочете подрімати, швидше за все, ви не висипаєтеся. Щоб зрозуміти, скільки часу потрібно спати, спробуйте додати до звичного сну ще годину: якщо відчуєте себе краще, то вам потрібно більше часу.

Чому корисно висипатися

Уявімо, що людина, яка мало спала, перейшла на нову роботу й почала висипатися. Ось що з нею станеться:

рідше хворітиме на застуду;

трохи схудне, якщо є зайва вага;

стане менш дратівливою та примхливою;

підвищиться статевий потяг і фертильність – здатність до зачаття дитини;

зменшиться навантаження на серце.

Якщо після довгого недосипання почати нормально спати, ефект може з'явитися не відразу – на відновлення піде кілька тижнів. У цей час людина може спати до десяти години на добу, це нормально, незабаром тривалість сну зменшиться сама собою.

Але важливо стежити не лише за часом сну, а й за його якістю. Для людини особливо важливим є глибокий сон, бо під час нього тіло відновлюється. Щоб підвищити якість глибокого сну, потрібно відмовитися від алкоголю та нікотину та спати в тихому темному приміщенні.