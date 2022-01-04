В Україні вводять бустерну дозу вакцини від COVID-19 – Ляшко
Бустерна доза вакцини проти COVID-19 вводиться в Україні для людей віком 60+. Про це, із посиланням на міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.
Отримати дозу можна через 6 місяців з дати другого щеплення.
"Ми дозволили бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для людей віком від 60 років, незалежно від того, якою вакциною вони щепилися. Літні люди зможуть отримати бустерну дозу щонайменше через шість місяців після другої", - написав він.