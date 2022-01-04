Валютний ринок вівторка: хід торгів

У перший робочий день нового 2022 року на міжбанківському валютному ринку спостерігається низька активність учасників торгів.

Попри бажання продавців підняти ціни на безготівковий долар, реалізувати стратегію зростання у них не вийшло. Після того, як покупці продемонстрували небажання купувати дорогий долар, котирування знизилися в район 27,29-27,32 гривень, де й протікає малоактивна торгівля. Станом на 13:00 обсяг угод у торговельній системі Bloomberg ледь-ледь досяг 75 млн доларів (що приблизно на 20-25% нижче звичайного денного обсягу до цього часу).

Відверто нудьгують сьогодні й оператори готівкового валютного ринку. Ранкові спроби продажу готівкового «американця» по 27,37-27,38 гривні успіхом не увінчалися, і незабаром цінники були переписані у бік зниження. До обіду готівковий долар продають у вузькому діапазоні 27,33-27,35 гривень, попит на готівкову валюту, за свідченнями очевидців, сьогодні більш ніж скромний.

Євро на FOREX у вівторок продовжило падіння, яке розпочалося вчора, і до моменту написання статті опустилось до позначки 1,1278 долара. Після різкого зростання 31 грудня, спричиненого закриттям позицій перед кінцем року, євро другий день коригується. Готівкове євро сьогодні продають по 30,79-30,82 гривень – це реакція на падіння євро на FOREX, оскільки готівковий долар сьогодні більш-менш стабільний.

Російський рубль другий день поспіль здійснює різкі рухи у парі з американським доларом; без підтримки Центробанку Росії, який відпочиває до 10 січня, російську валюту сильно «ковбасить». Ось і сьогодні з 74,40 долар виріс до російського рубля до 75,10 рублів за долар. Подешевшав у столиці і готівковий рубль, який перед Новим роком продавали по 3,67-3,70 гривні за 10 рублів: сьогодні його можна вільно купити по 3,65-3,67 гривні за 10 рублів.

А ось польський злотий не лише виріс у ціні, а й почав користуватися підвищеним попитом. У столиці дешевше за 6,65 гривень його купити неможливо, а велику суму треба пошукати.