Покращує сон та травлення: доступний та корисний зимовий напій

Зима – час чаю, адже цей напій допомагає нам зігрітися в холодну пору. Крім звичного зеленого, чорного та трав'яного у вигляді збору, можна використовувати просто аптечні варіанти – наприклад, ромашку, пише Ольвія Агаркова, РБК-Україна.

Нутриціолог Ольга Усенко на сторінці в Instagram розповіла про користь ромашкового чаю для організму.

Щоб приготувати ромашковий чай, квіти сушать, а потім настоюють у гарячій воді.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Багато людей люблять ромашковий чай завдяки його землистому і трохи солодкому смаку. Крім того, ромашковий чай багатий антиоксидантами, які можуть зіграти роль у зниженні ризику деяких захворювань, і в ньому немає кофеїну. Ромашка має властивості, які також сприяють сну і травленню:

1. Сприяє сну - рослина містить антиоксиданти, які допоможуть швидше наступити сонливості, а вживання ромашкового чаю покращує загальну якість сну. Це відбувається за допомогою антиоксиданту апігенін, який зв'язується з певними рецепторами в мозку, що може сприяти сонливості і зменшенню безсоння.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

2. Покращує травлення - ромашка виступає протизапальним інструментом, який може убезпечити від діареї, нудоти, здуття, газів. Так само є дослідження, які говорять про можливе запобігання раку через антиоксиданти і контроль рівня глюкози в крові, якщо пити чай під час їжі. Через флавонові антиоксиданти ромашка сприяє здоров'ю серця, і це теж позитивно для нас. Тому немає приводу не пити ромашку в ці прохолодні вечори.