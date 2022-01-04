НАТО збирається на позачергове засідання через дії РФ

Північноатлантична рада збирається на позачергове засідання, щоб обговорити нарощування військової потужності Росії в Криму і ОРДЛО, а також на кордонах України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Засідання відбудеться у віртуальному форматі у п'ятницю, 7 січня.