НАТО збирається на позачергове засідання через дії РФ

НАТО збирається на позачергове засідання через дії РФ
Фото: nato.int

Північноатлантична рада збирається на позачергове засідання, щоб обговорити нарощування військової потужності Росії в Криму і ОРДЛО, а також на кордонах України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Засідання відбудеться у віртуальному форматі у п'ятницю, 7 січня.

"Міністри закордонних справ країн НАТО обговорять нарощування військової потужності Росії в Україні та навколо неї, а також ширші питання європейської безпеки. Засідання відбудеться під головуванням генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга", - йдеться в повідомленні.

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