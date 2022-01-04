МОЗ дозволило використовувати мРНК-вакцини після CoronaVac

Міністерство охорони здоров'я за рекомендацією експертів Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики (НТГЕІ) змінило схеми застосування вакцин від COVID-19 та дозволило застосовувати векторні та мРНК-вакцини після вакцини CoronaVac, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Наголошується, що тепер вакцину CoronaVac можна поєднувати з векторними вакцинами (AstraZeneca) та мРНК-вакцинами (Moderna або Comirnaty від Pfizer).

Крім того, після Moderna або Pfizer можна використовувати вакцину AstraZeneca.

Мінімальний інтервал між дозами становить 28 днів.

При цьому вагітним, які отримали першу дозу вакцини CoronaVac до вагітності, для другої дози перевагу слід надавати мРНК-вакцин Pfizer або Moderna.