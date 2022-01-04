У Казахстані відбуваються масові протести

У низці регіонів Казахстану розпочалися масові протести через зростання цін на скраплений газ для заправки авто, повідомляє Новое время.

Першими на акції протесту вийшли мешканці Мангістауської області на заході країни. Вони вимагали у влади знизити вартість газу з нинішніх 120 тенге за літр удвічі - до 60 тенге (біля 3,7 грн).

Їх підтримують різні політичні сили та активісти в інших регіонах країни.

Протести тривають третю добу, до жителів Мангістау приєдналися і люди з інших міст.

Влада у відповідь на протести заявила, що для зростання цін є низка «вагомих причин», вони послалися на «ринкові умови».

3 січня кількість протестувальників почала різко зростати. У великих містах регіону почали фіксувати збої у роботі інтернету. На вулицях були помічені автозаки та поліцейські авто. До аеропорту Актау стягнули велику кількість автобусів та вантажівок військового типу.

За даними Радіо Азаттик, 4 січня на акціях протесту розпочалися затримання. У столиці Казахстану Нур-Султані поліція затримала щонайменше трьох людей. Біля акімату столиці знаходяться чотири автозаки, в районі відключено мобільний інтернет.

В Алмати заарештували щонайменше десять активістів. Там також перекрили центральну площу Республіки через можливі акції протесту, мобільний інтернет обмежений. Поліція не пропускає людей на площу, що додатково спричиняє невдоволення громадян.

У Шимкенті поліція силою повела понад десять людей з місця ймовірного мітингу перед будівлею акімату. Люди висловлювали слова підтримки мангістаусцям, вимагали зупинити зростання цін та підвищити зарплати.Для вирішення ситуації в Мангістау вирушила урядова комісія, там уже проводять переговори з активістами.

«Учасники обговорюють можливість врегулювання ситуації, зокрема збереження громадської безпеки» , — йдеться на сайті прем'єр-міністра Казахстану.

Влада також заявила, що за підсумками переговорів буде прийнято рішення, яке задовольнить усі сторони.