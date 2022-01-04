Нардеп пояснив, чому влада переслідує Порошенка

Влада розпочала кримінальне провадження проти Порошенка, щоб зруйнувати його образ політика, який у значної частини виборців асоціюється із захистом держави від РФ.

Таку думку в інтерв'ю виданню "Лівий берег" висловив народний депутат від фракції "Голос" Сергій Рахманін.

"Його [Зеленського, - ред.] збентежило, що рейтинги Порошенка та партії "Європейська Солідарність" поступово підростають. І, скажімо так, з'явилася основа для того, щоб наступного року відбулося певне падіння рейтингу Володимира Олександровича Зеленського. Тому йому необхідно зруйнувати образ Порошенка, який у досить великої кількості виборців асоціюється із захистом держави, із національною безпекою" , – вважає Рахманін.

Нардеп зазначає, що тенденція до збільшення рейтингу Порошенка особливо помітна на тлі новин про можливе вторгнення Росії до України.

"Чим більше в засобах масової інформації говорять про перспективи широкомасштабного вторгнення або ескалації воєнних дій, тим більше шанси Порошенка далі зростати в рейтингу. Тому що Зеленський, хоч би як це було прикро Володимиру Олександровичу, не асоціюється у виборців з президентом-захисником. На цьому полі, на цьому тлі, він Порошенку програє. Безпідставно чи обґрунтовано – ми зараз не обговорюємо. Ми говоримо про суспільне сприйняття.

Відповідно, щоб зруйнувати цей образ, що склався у певній частині виборців, йому потрібен був якийсь яскравий хід. Наприклад, звинуватити колишнього президента у державній зраді та сприянні терористам. Зеленський, вочевидь, вважає це за сильний крок" , – зазначає політик.

На думку Рахманіна, довести винність Порошенка у державній зраді та сприянні тероризму буде дуже важко.

"Якби, фантазую, йшлося про зловживання владою, про перевищення службових повноважень, про корупцію, це, ймовірно, теоретично якось можна було б довести. Але це для натхненників такого кроку, напевно, не виглядає так красиво і стильно" , – зазначає депутат.

Рахманін також висловив упевненість у тому, що після свят Порошенко повернеться до України, адже його арешт є малоймовірним.