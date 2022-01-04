У Китаї рекордно розігріли "штучне сонце"

У ході останнього експерименту плазма в експериментальній установці досягла 70 млн градусів - температури, що в п'ять разів сильніша за Сонце, повідомляє Корреспондент.

Китайський термоядерний реактор EAST установив новий рекорд стійко високих температур. Він досягнув температури в 70 мільйонів градусів Цельсія, пропрацювавши понад 17 хвилин.

Зазначається, що плазма в установці розігрілася в п'ять разів сильніше за Сонце і в цьому режимі Експериментальний удосконалений надпровідний токамак, відомий як штучне сонце, пропрацював 1056 секунд.

Кінцевою метою проекту є вироблення майже безмежної чистої енергії, що імітує природні реакції, які відбуваються всередині зірок.

Агентство наголошує, що термоядерна енергія не залишає небезпечних відходів, а сировина, необхідна для "штучного сонця", перебуває на Землі практично у безмежних кількостях.

Проект уже коштував Китаю більш ніж 943 мільярди доларів.

Установку EAST було запущено у грудні 2020 року.

Минулого року китайські вчені протягом 101 секунди утримували в токамаку плазмовий розряд за температури 120 млн градусів.