Китайський супутник був збитий російським космічним сміттям

Виведений на орбіту у 2019 році метеосупутник упав жертвою уламка російської місії 25-річної давності, повідомляє Корреспондент.

Часткова руйнація китайського метеосупутника YunHai 1-02 навесні 2021 року сталася через зіткнення апарату з уламком, що утворився після російської місії 25-річної давності. Про це заявили у Космічних силах США, йдеться у квартальному звіті NASA.

Так, супутник Китаю було виведено на орбіту 25 вересня 2019 року, тоді як запущена з Байконура російська ракета Зеніт-2 вивела військовий супутник Космос 2333 (Цілина-2) у космос ще 4 вересня 1996 року.

Удар стався за відносної швидкості 13,26 км/с вранці 18 березня 2021 року на висоті 780 км. Точка зіткнення в космосі о 07:41:10 за Грінвічем була над Тромсе.

Таким чином, зазначають у NASA, інцидент став п'ятим підтвердженим випадком зіткнення відомих рукотворних об'єктів на орбіті і першим більш ніж за десятиліття спостережень.

Після зіткнення до каталогу Космічних сил США потрапили 37 уламків (дані на 1 жовтня 2021 року), із них чотири вже згоріли в атмосфері.