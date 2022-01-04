Зеленський приїхав у Буковель і зупинився в одному готелі з Коломойським

Президент Володимир Зеленський приїхав у Буковель і розмістився в Radisson Blu Resort Bukovel, де в той же час зупинився олігарх Ігор Коломойський із родиною, повідомляє Українська правда.

За даними джерел видання, президент приїхав у готель гірськолижного курорту 4 січня, охорона розмістилася в одному із сусідніх із ним номерів.

Водночас на тому ж 5-му поверсі, що й Володимир Зеленський, гостює Ігор Коломойський зі своїм оточенням.

Родини президента у лакшері-готелі не бачили.

Коломойський прокоментував цей "збіг" так:

"Не чув, не бачився і не планую. О 16:00 їду (до міста Дніпро – ред)".