В Україні завтра розпочнеться реєстрація на пробне ЗНО

З 5 по 22 січня 2022 року буде доступною програма реєстрації охочих узяти участь у пробному ЗНО.

﻿Про це повідомляє﻿ Український центр оцінювання якості освіти.

Щоб зареєструватися, потрібно заповнити реєстраційну форму, зайти до особистого кабінету учасника пробного ЗНО, роздрукувати квитанцію, оплатити послугу з проведення пробного ЗНО, за 5-7 днів перевірити зарахування коштів.

У 2022 році пробне ЗНО відбудеться:

19 березня з української мови, української мови і літератури;

26 березня з історії України, з математики, з математики (завдання рівня стандарту), з біології, з географії, з фізики, з хімії, а також з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької).

У день проведення пробного тестування кожен зареєстрований учасник може скласти тест з одного навчального предмета, зазначили в УЦОЯО.