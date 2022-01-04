12 областей отримали нових головних санлікарів

У низці регіонів України призначили нових голів центрів контролю та профілактики хвороб, повідомляє Ділова столиця.

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко написав на своїй сторінці у Facebook.

"Перший робочий день у новому році розпочався з вручення контрактів призначеним керівникам обласних центрів контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Сьогодні 12 регіонів, а саме Київська, Вінницька, Луганська, Харківська, Хмельницька, Івано-Франківська, Волинська, Чернівецька, Рівненська, Кіровоградська та Тернопільська область отримала в одній особі керівників центрів та головних державних санітарних лікарів областей" , – написав він.

За словами Ляшка, призначення керівників ЦКПЛ є черговим кроком у перезавантаженні системи протиепідемічного захисту України.

Створення нової мережі центрів контролю та профілактики хвороб міністр назвав рішенням, яке дозволить об'єднати сильні сторони централізованих та децентралізованих систем забезпечення контролю за хворобами та епідемічного благополуччя населення.

"Завдяки моделям функціонування мережі таких центрів у кожній області ми зможемо забезпечити ретельний моніторинг за показниками здоров'я населення, оцінювати ризики та давати цінні вказівки та рекомендації органам місцевого самоврядування та суб'єктам господарювання без постійного втручання у їхню автономну діяльність" , — пояснив Ляшко.

За його словами, також з'являться достатні можливості та здатність оперативно реагувати на будь-які виклики у сфері громадського здоров'я.

"Це працівники центрів уже демонструють у період пандемії COVID-19. Від нових керівників очікую активної роботи у напрямку захисту населення від інфекційних та неінфекційних хвороб, епідеміологічного нагляду, а також активної профорієнтаційної роботи серед студентів медичних вузів" , — наголосив голова МОЗ.

За словами Ляшка, завдяки цьому новостворені центри матимуть можливості для розвитку, технічного удосконалення та зможуть повернути престиж професії та довіру громадян.