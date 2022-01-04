Курортний Трускавець залишився без водопостачання: мешканці планують страйк

Курортний Трускавець Львівської області з населенням близько 30 тисяч із 3 січня залишився без водопостачання. "Дрогобичводоканал" припинив подачу води через закінчення дії договору та накопичивши заборгованість майже 13 млн грн, повідомляє Страна UA.

Про це повідомив Департамент цивільного захисту населення Львівської ОДА.

"У зв'язку з тим, що між ТОВ "Трускавецький водоканал" та КП "Дрогобичводоканал" не укладено договір на водопостачання на 2022 рік, з 9:00 години 3 січня КП "Дрогобичводоканал" припинило подачу води у м. Трускавець. Підписання договору заплановано на 4 січня" , - йдеться у повідомленні.

У "Дрогобичводоканалі" також повідомили, що станом на 3 січня 2022 року борг ТОВ "Трускавецький водоканал" перед КП "Дрогобичводоканал" становить 12,5 млн грн.

Жителі Трускавця обурені ситуацією, що склалася, у соцмережах закликають до страйку 5 січня під міськрадою у разі, якщо водопостачання не відновиться 4 січня.