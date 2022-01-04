Синоптик спрогнозувала в Україні значне потепління та дощі

Синоптик спрогнозувала в Україні значне потепління та дощі
Фото: Рixabay

У середу, 5 січня, погода﻿ в Україні буде дощовою, але із плюсовими температурами, повідомила﻿ синоптик Наталка Діденко.

Дізнайтеся погоду в вашому місті:

    Денна температура повітря досягне +5+12 градусів. Лише в східних областях та на Сумщині буде прохолодніше, +1+5 градусів.

    Вітер буде західним, південно-західним, 7-12 метрів за секунду з поривами до 15-20 метрів за секунду.

    Вночі та вранці у західних, північних та центральних областях очікуються дощі.

    Вдень дощова маса зсунеться східніше, на Сході можливий і мокрий сніг. Нова порція дощів підійде в денні години до західних областей.

    У центральній, північній частинах та на Півдні України протягом дня середи - без істотних опадів.

    У Києві﻿ найближчої ночі та вранці в середу очікується дощ, вдень 5-го січня - без опадів, а ввечері знову задощить.

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    Погода, що очікується в середу, 5 січня. Скріншот: Meteobar

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