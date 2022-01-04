Суд відхилив позов дитини з обкладинки альбому Nirvana

У юристів Спенсера Елдена є час до 13 січня, щоб внести зміни до документів та направити скаргу, повідомляє Корреспондент.

Окружний суд у Центральній Каліфорнії відхилив позов Спенсера Елдена до рок-групи Nirvana, дитяче фото якого з'явилося на обкладинці альбому Nevermind у 1991 році, проте дозволив внести до нього зміни.

Зазначається, що у грудні 2021 року адвокати, які представляють учасників легендарного колективу, попросили суд відхилити позов, заявивши про закінчення терміну давності у справі, а також "абсурдність" претензій. Вони стверджують, що Елден три десятиліття отримував прибуток від своєї популярності.

У понеділок, 3 січня, суд відхилив позовну заяву Спенсера. Суддя Фернандо Олгвін прийняв таке рішення, тому що юристи Елдена мали до 30 грудня оскаржити клопотання адвокатів групи, але не зробили цього.

Тепер команда Елдена має час до 13 січня, щоб подати другу скаргу. Якщо цього не станеться, вони остаточно втратить можливість судитися.

Спенсер Елден неодноразово відтворював легендарну обкладинку у міру дорослішання

Нагадаємо, у серпні 2021 року Спенсер подав позов на музикантів, у якому заявив, що його зображення в оголеному вигляді є дитячою порнографією.

Йдеться про одну з найвідоміших обкладинок музичного альбому всіх часів. На ній зображено голе немовля під водою, що пливе за доларовою купюрою.