Борель озвучив мету свого триденного візиту в Україну

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель під час свого візиту в Україну зосередить увагу на політичній ситуації та ситуації з безпекою на тлі напруження, спричиненого діями Росії, повідомляє Новое время.

"Хочу передати послання сильної європейської підтримки, а також наголосити, що кожна провокація чи агресія в Україні матиме серйозні наслідки. Хочу також наголосити, що Україна, як і будь-яка інша країна світу, має право та свободу обирати союзи та політичні партнерства, це стосується і безпеки. Без України ніхто не вирішуватиме справ, пов'язаних з Україною" ,- зазначив Боррель.

За його словами, Україна є одним із стратегічних партнерів ЄС і без неї не можна говорити за столом переговорів щодо безпеки регіону.

Боррель додав, що в Києві говоритиме про побоювання та спільні відповіді на виклики.

Після візиту в Україну голова європейської дипломатії представить ситуацію європейським партнерам.

Візит Бореля до України заплановано на 4-6 січня, він відвідає Донбас.

На тлі стягування Росії своїх військ до українських кордонів Боррель заявив, що будь-яка військова агресія з боку РФ проти України матиме величезні наслідки. Наприкінці грудня 2021 року він розповів, що хоче запропонувати створити в Україні військову навчальну місію Євросоюзу.