Зустріч представників "нормандського формату": Єрмак поговорить з радниками Франції та Німеччини

Сьогодні, 4 сччня, відбудеться розмова політичних радників лідерів ФРН та Франції з українською стороною, зокрема — головою Офісу президента Андрієм Єрмаком, повідомляє Ділова столиця.

Близько 19:00 очікується розмова політичних радників Франції та Німеччини із головою Офісу президента Андрієм Єрмаком. При цьому, теми розмови не розголошуються.

Зазначимо, що переговори відбудуться напередодні зустрічі щодо України представників Росії, ФРН та Франції, яка відбудеться у Москві 6 січня.

У зустрічі візьмуть участь заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак, зовнішньополітичний радник канцлера ФРН Йєнс Пльотнер та дипломатичний радник президента Франції Емманюель Бонн.

Як писала "ДС", Єрмак налаштований оптимістично та не виключає ймовірності того, що зустріч у нормандському форматі може відбутися у 2022 році.