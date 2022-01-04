Валютний ринок вівторка: підсумки дня

У перший робочий день нового 2022 року торгівля на міжбанківському валютному ринку складалася з двох абсолютно несхожих один на одного етапів. До обіду ринок перебував у стані сонного спокою, а після 14 години котирування безготівкового долара різко пішли вгору.

Оскільки експортерам наприкінці року виплатили компенсацію ПДВ, сьогодні вони не поспішали із продажем. Спочатку продавців було трохи більше, тому частина покупців вирішила почекати. Ті, хто не ризикував, укладали угоди в діапазоні 27,29-27,32 гривні. Після 14 години на ринок почали виходити з покупками компанії-нерезиденти, яким виплатили чергову порцію дивідендів. Особливо не торгуючись, вони швидко розкупили дешевші пропозиції, а потім - і ті дорогі, що залишилися. Спекулянти відчули запах легких грошей і стали виставляти дедалі дорожчі заявки на продаж, що призвело до сильного стрибка котирувань. Що дивно: Національний банк поки що ніяк не відреагував на те, що відбувається. Схоже, що на Інститутській сьогодні ще продовжують святкування Нового року.

Закрили торги вівторка на 12 копійок на купівлі та на 9 копійок на продажу вище, ніж наприкінці минулого року.

Хід торгів

Стартові котирування – 27,21/27,32 (купівля/продаж).

Торги вівторка відкрилися дуже широко: спред на відкритті становив 11 копійок. Перша угода на 0,5 млн. доларів за ціною 27,39 гривень пройшла о 9:42. З початку торгів продавці почали рухатися назустріч побажанням покупців. Але це й зіграло злий жарт із тими імпортерами, хто вирішив почекати з надією на нижчі ціни. Справді, з 11 до 14 години торгівля йшла у вузькому діапазоні 27,29-27,32 гривень. Здавалося, що так триватиме до кінця торгів, але після обіду кількість охочих купити валюту раптово різко зросла. Ті, хто вирішив почекати, зрозуміли, що припустилися помилки, і теж поспішили купити. Протягом 1,5 години цінник на покупку піднявся з 27,29 до 27,39 гривень; все, що було дешевшим за 27,43 гривень, розкупили. Торги завершили практично на денних максимумах.

Котирування закриття торгів – 27,37/27,44 (купівля/продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні зріс на 3,8 млн. порівняно з кінцем року і склав 141,8 млн. доларів. Також банки проводили угоди в системах Refinitiv (колишня Reuters) та Укрдилінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 27,2984 гривень.

зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 27,2984 гривень. Офіційний курс долара на 5 січня встановлено на позначці 27,2976 гривень за долар, зростання на 1,94 копійки.

встановлено на позначці 27,2976 гривень за долар, зростання на 1,94 копійки. Офіційний курс євро на 5 січня встановлено на позначці 30,7739 гривні за євро, зниження на 14,87 копійок.

Ціна готівкового долара в гуртових обмінниках Києва сьогодні зросла на 10 копійок. Вранці «американця» готові були віддавати за 27,33-27,35 гривень, а надвечір цінник підскочив до 27,43-27,45 гривень. Так готівковий ринок відреагував на пообідній міжбанк.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR/USD на 17:45 – 1,1309 долара. Початок нового року у світі супроводжується підвищеною волатильністю. Ось і сьогодні після зростання до 1,1309 євро впав до позначки 1,1270, а потім знову виріс до 1,1315 долара. Ближче надвечір виріс і готівковий євро: у першій половині дня його продавали по 30,79-30,82 гривень, а надвечір – по 30,85-30,88 гривень.

Російський рубль за відсутності підтримки з боку Центробанку Росії (через довгі святкові вихідні) сьогодні робить різкі коливання щодо американського долара. З ранкових 74,40 надвечір він впав до 75,60 за долар, а потім знову зміцнився до 75,15-75,20. Подешевшав сьогодні і готівковий рубль; у столиці сьогодні продавали на 2 копійки дешевше, ніж напередодні, – по 3,65-3,67 гривні за 10 рублів.