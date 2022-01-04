Шевченко звільнився з посади речника МВС України

Артем Шевченко завершив роботу на посаді директора Департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ України, повідомляє Ділова столиця.

"У перший робочий день нового, 2022 року повідомляю, що закінчив державну службу на посаді директора департаменту комунікацій МВС України" , — написав він.

Він подякував за 6,5 років співпраці, в тому числі і колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Зазначимо, що Шевченка було призначено на посаду директора департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ влітку 2015 року.