Які свята 5 січня 2021: традиції, факти, заборони

5 січня відзначають День бойскаута і Тунцидан.﻿ У григоріанському календарі 5 січня - п'ятий день року. До кінця року залишається 360 днів, повідомляє Корреспондент.

Які свята 5 січня

Міжнародний день бойскаута

Засновником скаутського руху вважається англійський відставний генерал-майор Роберт Баден-Павелл. У 1907 році він провів перший скаутський табір на англійському острові Бровнсі. Його ідея полягала в тому, щоб навчити підлітків мислити самостійно і виживати у важких умовах.

Міжнародний день скаутів включений у календар святкових дат з 1910 року, коли скаутський рух було визнано королівською хартією. Девізом скаутських організацій став заклик: "Будь готовий!", а емблемою - трипелюсткова лілія.

Жетон з емблемою бойскаутів // Фото: pixabay.com

Тунцидан у Сербії і Чорногорії

Народне свято Тунцидан відзначається за два дні до православного Різдва (Божича).

У цей день прийнято забивати порося, яке буде готуватися на наступний день, а подаватися на Різдво. Також господині замішують тісто для святкового пирога, який буде пектися у Святвечір. Згідно з поширеною думкою, в цей день нічого не можна давати з дому, а також карати дітей.

День народження гуру Гобінда Сінгха в Індії

Свято відзначають у громадах сикхів на честь гуру Гобінда Сінгха - десятого і останнього гуру, який заклав основи майбутньої держави Сикхів.

Які події відбулися 5 січня

1769 рік - Джеймс Ватт отримав патент на свою парову машину.

1809 рік - підписано Дарданелльський мир, який завершив Англо-турецьку війну.

1919 рік - у Мюнхені була заснована Німецька робітнича партія, яка через рік перетворилася в Націонал-соціалістичну німецьку робітничу партію.

Хто народився 5 січня

1931 рік - американський актор, кінорежисер і продюсер Роберт Дюваль.

1932 рік - радянський і російський громадський діяч Раїса Горбачова. Дружина Генсека ЦК КПРС, президента СРСР Михайла Горбачова.

1932 рік - італійський письменник, філософ, культуролог, історик Умберто Еко.

1946 рік - американська актриса Дайян Кітон.

1969 рік - американський рок-музикант, співак, актор, автор пісень Мерілін Менсон (Брайян Г'ю Ворнер. Лідер групи Marilyn Manson.

1975 року - американський актор Бредлі Купер.

1986 рік - українська фехтувальниця на шпагах, олімпійська чемпіонка 2012 року Яна Шемякіна.

Народні та церковні свята 5 січня

Православна церква вшановує пам'ять десяти святих мучеників Критських: Феодула, Саторніна, Євпора, Геласія, Євнікіана, Зотика, Помпія, Агафопуса, Василида і Евариста, а також преподобного Нифонта, єпископа Кіпрського.

Десять мучеників постраждали на Криті близько 250 року, за часів гонінь Римського імператора Декія. Їх піддавали тортурам і приниженням протягом 30 днів, змушуючи відректися від Христа, але вони перенесли всі катування, славлячи Господа.

У підсумку всі вони були обезголовлені.

Десять святих мучеників Критських // Фото: svlavra.church.ua

Преподобний Нифонт народився в Пафлагонії (територія сучасної Туреччини) і здобув освіту в Константинополі. У дитинстві він був лагідним і добрим, часто відвідував церкву, проте в юності почав вести розгульне життя.

Зустріч зі старим другом змусила Нифонта схаменутися, і він почав молитися Божій Матері, просячи заступництва. У результаті Нифонту вдалося відійти від гріха і повністю змінитися.

Згодом він прийняв чернечий постриг і заповзято боровся зі своїми пристрастями. Від Господа Нифонт отримав дар розрізняти підступи лукавих духів і перемагати їх, а також бачити відхід душ після смерті.

У старості його призначили єпископом у Констанції Кіпрській. Однак незабаром після свого призначення Нифонт помер, передбачивши свою смерть за три дні.

Віруючі вважають Нифонта заступником від підступів, мани і вивертів нечистого духа. Святому молилися про вигнання лукавого від людей і худоби.

Преподобний Нифонт, єпископ Кіпрський // Фото: azbyka.ru

Традиції та обряди

У народі 5 січня називали Федулів день і велику увагу приділяли домашнім тваринам: їх годували, наводили лад у хліві і пташнику, перевіряли, чи добре утеплено стіни.

Щоб відігнати від корови нечисту силу, в приміщенні, де вона перебувала, розвішували колючки будяків.

Також пекли спеціальні коржики і печива з висівок у формі овечок, корівок і птахів для залучення добрих духів. Їх по шматочку згодовували тваринам ще теплими.

Свійській птиці в цей день давали зерно, яке добу простояло перед пічним вогнем на припічку.

Що не можна робити 5 січня

У Федулів день заборонено працювати з гострими предметами. У народі вірили: якщо людина пораниться, то буде хворіти весь рік.

Жінкам не можна підшивати поділ, інакше їхнє життя коротшатиме.

На цей день не планують серйозні справи і намагаються перенести їх на іншу дату.

Прикмети 5 січня

Якщо в цей день вітряно - чекай хороший урожай

Який день на Федула - таким буде листопад

Якщо на Федула вітер зі снігопадом - липень буде з дощами.

У кого сьогодні іменини

Іменини 5 січня відзначають: Павло, Макар, Наум, Василь, Іван, Давид.