Закон не зобов’язує реєструвати SIM-картки за паспортом

Жоден закон в Україні не передбачає прив’язку SIM-карток до паспортів, заявив голова підкомітету Верховної Ради цифрової та смартінфраструктури, електронних комунікацій, кібербезпеки та кіберзахисту Олександр Федієнко, повідомляє Новое время.

За словами Федієнка, якщо людина хоче прив'язати номер до паспорта, вона може це зробити, але у чинному законодавстві таких вимог немає. Він сказав, що інформація у ЗМІ про те, що українці мають реєструвати SIM-картку за паспортом, не відповідає дійсності. Нардеп радить реєструвати номер за паспортом тим, хто використовує його як фінансовий.

"Нині громадяни та громадянки можуть самі обирати: реєструвати свій номер чи ні. Але при цьому у них є можливість користуватися номером знеособлено. Ми вважаємо, що це право не можна забирати" , — додали в Офісі ефективного регулювання BRDO.

Федієнко уточнив, що закон Про електронні комунікації, який набув чинності 1 січня, є технічним, у ньому не йдеться про обов'язкову реєстрацію номера.

Водночас Верховна Рада розглядає законопроєкт №6183 про IMEI-коди мобільних телефонів, але він не стосується SIM-карток. Документ передбачає, що всі смартфони з унікальними офіційними ідентифікаторами (IMEI-кодами) буде зареєстровано в єдиній базі. Смартфони, які потрапили в країну контрабандою, не потраплятимуть до бази, а з 2025 року їм пропонують надати статус заборонених.