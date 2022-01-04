"РФ використовує Інтерпол для політичних переслідувань" - Денісова

Українська омбудсмен Людмила Денісова відреагувала на затримання у Неаполі українського режисера Євгена Лавренчука за запитом РФ, повідомляє Новое время.

Денісова у Facebook наголосила, що занепокоєна безпідставним арештом Лавренчука. За її словами, Росія зловживає статусом Інтерполу та незаконно використовує його для гібридної війни і політичних переслідувань українців.

"Затримання українця відбулося не на підставі встановлення червоної картки, як це робиться зазвичай у практиці співпраці з Інтерполом, а шляхом пред’явлення циркулярного повідомлення, поширення якого було обмежене певними країнами" , — пояснила омбудсмен.

Лавренчук — номінант Шевченківської премії, колишній головний режисер Одеського театру опери і балету, ректор Першої української школи театру та кіно.

За інформацією Денісової, Євген Лавренчук у 16 років поїхав в Росію на навчання — там набирав курс його земляк, відомий режисер Роман Віктюк. Після навчання він створив у Москві Польський театр і працював там. У 2014 році режисер виїхав з Росії на знак протесту проти вторгнення в Україну, три роки був головним режисером Одеського театру опери і балету, працював над іншими проєктами в різних театрах.

Омбудсмен звернулася до прокурора Неаполя і своїх колег з регіону Кампанья та муніціалітету Неаполя, попросивши перевірити законність та обґрунтованість затримання українця, вжити заходів для його захисту і не допустити екстрадицію в Росію.

Також Денісова попросила керівника Нацполіції України Ігоря Клименка звернутися до генерального секретаріату Інтерполу і з’ясувати правомірність використання РФ системи організації для переслідування Лавренчука.

Українського театрального режисера було затримано 17 грудня 2021 року в Неаполі на запит Росії про екстрадицію. Наразі він перебуває під вартою.