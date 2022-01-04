Мінекономіки підняло середні ціни на пальне

Міністерство економіки вперше у 2022 році оновило середню вартість бензинів та дизельного палива. Ціна склала 26,97 грн та 23,82 грн за літр відповідно, повідомляє UBR.

У результаті середній показник для бензину зріс на 1 грн., а ДП – на 66 коп., якщо порівнювати з попереднім оновленням.

"На підставі розрахунків… "Нафтогазу"… визначено середню вартість 1 літра дизельного палива ULSD 10 ppm, яка становить 23,82 гривні, та 1 літра бензинів автомобільних Gasoline 10 ppm, яка становить 26,97 гривні" , – повідомили у Мінекономіки.

З урахуванням встановленої граничної націнки на бензин 5 грн та 7 грн на дизпаливо максимальна вартість палива на АЗС може досягати 31,97 грн та 30,82 грн відповідно.