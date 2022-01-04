УЗ запустила продаж додаткових квитків на 5 січня

"Укрзалізниця" запустила продаж додаткових квитків на популярні напрямки. Зокрема, на рейси, які заплановані на 5 січня, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Про це заявляє прес-служба УЗ.

"Укрзалізниця додала в продаж 1650 квитків на найбільш популярні напрямки, реагуючи на підвищений попит пасажирів на поїзди 5 січня" , - йдеться в повідомленні.

Зокрема, додаткові квитки з'явилися на напрямках:

з Києва та Харкова - додатково 750 місць у карпатському напрямку, зокрема до Львова;

з донецького та дніпровського напрямків - 150 місць у західному напрямку;

з одеського напрямку - 240 місць в Карпати;

з київського на донецьке, дніпровське, одеське і південне напрямки і назад - до 500 місць додатково.

Крім того, додані вагони в поїзд № 102/101 Київ-Херсон та № 20/19 Київ-Попасна з Києва 9 і 11 січня, назад 10 і 12 січня.