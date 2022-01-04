В ДБР заперечують відкликання з суду клопотання про запобіжний захід для Порошенка

У Державному бюро розслідувань стверджують, що не відкликали з суду клопотання про запобіжний захід для екс-президента України та чинного депутата ВР Петра Порошенка, повідомляє УНІАН.

Про це йдеться на сайті Державного бюро розслідувань.

"Оприлюднена сьогодні інформація про нібито відкликання з Печерського районного суду міста Києва 29 грудня 2021 року слідчим ДБР клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно п’ятого президента України не відповідає дійсності. З метою уникнення маніпуляцій та подальших інформаційних спекуляцій довкола даного кримінального провадження, повідомляємо, що вищевказана опублікована в ЗМІ інформація не відповідає дійсності, вказані процесуальні рішення не приймалися" , - сказано в повідомленні.

Також в ДБР нагадують, що нині народний депутат України Порошенко підозрюється у вчиненні державної зради та сприянні діяльності терористичних організацій "ЛДНР" у межах розпочатого кримінального провадження.

Слідчі ДБР у взаємодії зі слідчими СБУ та під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора розслідують кримінальне провадження щодо злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" і "ДНР" групою громадян України.

Провадження розслідується за ч. 1 та ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної організації) КК України.

20 грудня 2021 у даному кримінальному провадженні п'ятому президенту України, нині народному депутату України, повідомлено про підозру у вчиненні державної зради та сприянні діяльності терористичних організацій.

Водночас, у Єдиному реєстрі судових рішень міститься ухвала Печерського районного суду від 29 грудня минулого року, у якій зазначено, що вищезгадане клопотання відкликано за ініціативою старшого слідчого ДБР.