У Казахстані протести переросли у сутички з силовиками

У деяких містах Казахстану протести через підвищення цін на газ переросли у сутички з силовиками, повідомляє Новое время.

Про сутички і затримання повідомляється зокрема у Кизилорді, Астані, Атирау, передає Медиазона. Центральная Азия. В Алмати силовики застосували проти протестувальників світлошумові гранати і сльозогінний газ.

За даними ЗМІ, протестувальники скандують «Шал, кет» («Старий, іди геть»).

Як повідомляє Медиазона. Центральная Азия, в країні без VPN не працюють месенджери Telegram, WhatsApp і Signal. Також у країні перебої у роботі мобільного інтернету, які оператор Білайн пояснив «обмеженнями з причин, що не залежать від компаній».

Здравствуйте! В настоящее время у нас наблюдаются ограничения с предоставлением услуги мобильного интернета по независящим от Компаний причинам. — Beeline Казахстан (@_Beeline_kz) January 4, 2022

Казахстанський оператор Kcell заявив, що перебої пов'язані із «заходами компетентних органів» із гарантування безпеки.

Доброго дня. Согласно пункту 1-2 статьи 41-1 Закона Республики Казахстан «О связи»сейчас компетентными органами Республики Казахстан ведутся мероприятия по приостановлению работы сетей и оказанию услуг связи в интересах обеспечения антитеррористической и общественной безопасности — АО «Кселл» (@KcellGSM) January 4, 2022

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до населення і закликав «виявити розсудливість і не піддаватися на провокації». Він також запевнив, що «влада не впаде».

Раніше уряд Казахстану пообіцяв знизити ціну зрідженого газу до 50 тенге в Мангістауській області. Активісти повідомили, що не мають наміру припиняти мітинги, оскільки зниження ціни на газ було тільки однією з вимог. Протестувальники також вимагають «дати їм роботу та підвищити соціальний рівень життя населення». Також учасники протестів закликають до зміни влади в Нур-Султані.