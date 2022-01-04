У Казахстані протести переросли у сутички з силовиками
У деяких містах Казахстану протести через підвищення цін на газ переросли у сутички з силовиками, повідомляє Новое время.
Про сутички і затримання повідомляється зокрема у Кизилорді, Астані, Атирау, передає Медиазона. Центральная Азия. В Алмати силовики застосували проти протестувальників світлошумові гранати і сльозогінний газ.
За даними ЗМІ, протестувальники скандують «Шал, кет» («Старий, іди геть»).
Як повідомляє Медиазона. Центральная Азия, в країні без VPN не працюють месенджери Telegram, WhatsApp і Signal. Також у країні перебої у роботі мобільного інтернету, які оператор Білайн пояснив «обмеженнями з причин, що не залежать від компаній».
Казахстанський оператор Kcell заявив, що перебої пов'язані із «заходами компетентних органів» із гарантування безпеки.
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до населення і закликав «виявити розсудливість і не піддаватися на провокації». Він також запевнив, що «влада не впаде».
Раніше уряд Казахстану пообіцяв знизити ціну зрідженого газу до 50 тенге в Мангістауській області. Активісти повідомили, що не мають наміру припиняти мітинги, оскільки зниження ціни на газ було тільки однією з вимог. Протестувальники також вимагають «дати їм роботу та підвищити соціальний рівень життя населення». Також учасники протестів закликають до зміни влади в Нур-Султані.