Коломойський заявив, що не спілкувався із Зеленським у Буковелі

Олігарх Ігор Коломойський прокоментував перебування в одному готелі з президентом Володимиром Зеленським на курорті Буковель. Про це написав у Facebook журналіст, головний редактор Цензор.Нет Юрій Бутусов, повідомляє Новое время.

За словами Коломойського, він дізнався про приїзд глави держави від журналістів і не спілкувався з ним.

"Я щойно залишив готель, їду. Я заїхав до Radisson 30 грудня. Наскільки мені відомо, президент зупинився в іншому крилі готелю, з окремим входом і ліфтом. Ми з президентом не бачилися та не спілкувалися. Вчора ми вечеряли в готелі й не знали, що президент заїхав. Я про прибуття Зеленського в готель дізнався від журналіста Ткача сьогодні о 15:13. Ще раз повторюю, що ми з Зеленським не спілкуємось, це збіг" , — цитує Бутусов заяву Коломойського.

Українська правда з посиланням на джерела повідомила, що президент Володимир Зеленський 4 січня поїхав на курорт Буковель Івано-Франківської області, де зупинився в одному готелі з Ігорем Коломойським. За даними журналістів, обидва оселилися у п'ятизірковому Radisson Blu Resort Bukovel на п'ятому поверсі.

Коломойський у коментарі УП також сказав, що не бачив і не планує бачитись із Зеленським.

Пізніше президент пояснив, що поїхав на короткий зимовий відпочинок.