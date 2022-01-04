Єрмак поговорив із радниками лідерів Франції та Німеччини

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів переговори з радниками канцлера Німеччини та президента Франції перед їхнім візитом до Москви. Про це повідомляється у його Twitter, повідомляє Новое время.

За словами Єрмака, вони зі співрозмовниками домовилися продовжувати координацію дій "у контексті поточної ситуації". Голова ОП подякував представникам Німеччини та Франції за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. В Офісі президента поки що не повідомляли подробиці переговорів.

6 січня радники лідерів Франції та Німеччини Еммануель Бонн і Єнс Плетнер вирушать до Москви для переговорів із заступником глави адміністрації президента РФ Дмитром Козаком.