В Італії, Франції та Британії – нові рекорди захворюваності

У низці європейських країн, які охоплені новим COVID-штамом Омікрон, минулої доби зафіксовано нові рекордні показники захворюваності з початку пандемії. Найбільше заражених – 271 тисяча – у Франції, повідомляє Обозреватель.

Також дуже високі показники в Італії та Великій Британії. Там захворіли 170 та 218 тисяч відповідно.

Франція

Минулої доби там підтверджено 271 686 випадків захворювання, що є рекордом за весь час пандемії. Загальна кількість за весь час пандемії перевищила вже 10,5 мільйона людей (при населенні в 65 млн), з яких одужали 8,2 млн громадян і 124,5 тисяч померли.

Великобританія

За добу в країні заразилося 218 тисяч людей, що теж найвищий показник з початку пандемії. Усього ж у країні заразилися вже 13,6 млн осіб (при населенні в 68 млн), 10,5 млн одужали, а 148 тисяч померли.

Італія

У цій країні напередодні фіксували 68 тисяч заражень, а сьогодні вже – 170 тисяч, що є максимальною добовою кількістю за весь час пандемії. Загальна кількість хворих перевищує 6,5 млн (при населенні 60 млн осіб), з яких одужали 5,1 млн і 138 тисяч померли.

Іспанія

Минулої доби підтверджено 117 тисяч випадків захворювань, через що країна займає четверте місце в Європі за цим показником. Всього з початку пандемії там захворіло 6,7 млн громадян, з яких одужати вдалося 5,1 млн і 89 тисяч померли.

Також дуже високі показники зафіксовані в Греції – 50 тисяч, Німеччині – 43 тисячі, Португалії – 25 тисяч, Данії – 23 тисячі, Ірландії – 21 тисячі та Нідерландах – 18 тисяч.