У Киргизстані посилили охорону кордону через протести в Казахстані

Киргизстан посилилює охорону на кордоні з сусіднім Казахстаном, де сьогодні почалися масові протести через підвищення цін на автомобільний газ, повідомляє УНІАН.

"Прикордонна служба ДКНБ КР стежить за подіями в сусідній республіці і на прикордонній території. У разі загострення ситуації будуть вжиті відповідні заходи" , - заявили в прикордонній службі.

У повідомленні зазначають, що при необхідності будуть взаємодіяти з МВС, МНС та іншими держорганами.