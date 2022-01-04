У Держдепі назвали теми переговорів між РФ та США у Женеві
Глава пресслужби американського Держдепартаменту Нед Прайс заявив, що переговори США та Росії у Женеві в рамках діалогу про стратегічну стабільність будуть обмежені двосторонніми питаннями, повідомляє Лента.Ру.
За його словами, питання щодо НАТО та ЄС обговорюватимуться на інших майданчиках.
"Нашим важливим принципом є — не обговорювати будь-що стосовно них, без них. Ми не обговорюватимемо теми, які стосуються НАТО чи Європи, ми говоритимемо про вузькі та двосторонні питання", — підкреслив Прайс.
Він нагадав, що крім запланованого на 10 січня діалогу зі стратегічної стабільності між США та РФ, 12 січня у Відні відбудеться засідання Ради Росія-НАТО, потім 13 січня відбудуться переговори на майданчику ОБСЄ у Відні.
Прайс наголосив, що "деякі російські пропозиції мають двосторонній характер, тоді як деякі стосуються багатосторонніх питань», які США не обговорюватимуть з Москвою без участі союзників.
"Однак, навіть щодо двостороннього формату (з Росією) ми продовжимо діяти прозоро з нашими союзниками та партнерами", - запевнив представник Держдепартаменту.