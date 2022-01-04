В Алмати ввели надзвичайний стан

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв ввів режим надзвичайного стану (НС) в Алмати і в Мангістауській області з 5 по 19 січня, повідомляє УНІАН.

Це рішення було прийнято через невтихаючі в країні "газові" протести.

Як йдеться у документі, режим НС введений "у зв'язку із загостренням ситуації з метою забезпечення громадської безпеки, відновлення законності і правопорядку, захисту прав і свобод громадян".

У телевізійному зверненні Токаєв висловив сподівання "на прояв розсудливості громадян" і закликав не піддаватися на провокації.

Нагадаємо, з 2 січня в Казахстані проходять газові протести. Масові акції почалися після стрибка цін на скраплений газ.

В Алмати 4 січня пізно ввечері сталися сутички протестувальників і поліції. Проти демонстрантів застосували сльозогінний газ, центр міста затягнутий димом від світлошумних гранат.